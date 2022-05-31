İran'da çöken 10 katlı binada hayatın kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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İran'da çöken 10 katlı binada hayatın kaybedenler için anma töreni düzenlendi

31.05.2022 21:03
İran'da çöken 10 katlı binada hayatın kaybedenler için anma töreni düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da, ülkenin güneyinde bulunan Huzistan eyaletinde çöken 10 katlı binada hayatını kaybeden 35 kişi için anma töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da, ülkenin güneyinde bulunan Huzistan eyaletinde çöken 10 katlı binada hayatını kaybeden 35 kişi için anma töreni düzenlendi.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde yer alan Abadan kentinde çöken 10 katlı Metropol adlı binada hayatını kaybeden 35 kişi için başkent Tahran'da anma töreni düzenlendi. Tahran'da yaşayan Huzistanlıların gerçekleştirdiği anma töreninde Arap geleneklerine özgü yas ve matem için kullanılan davul ve ziller çalındı.

Tahran'ın Halid İslambuli Caddesi'nde düzenlenen programa, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şemhani'de katıldı. Çoğunluğu Huzistanlı olan katılımcılardan bazıları gözyaşlarını tutamazken, kadınlar merasime sine vurarak eşlik ettiler. Davul ve ziller eşliğinde mersiyelerin okunduğu anma töreninde, bir grup kadın ellerinde tuttukları "Abadan'ın başı sağ olsun" yazılı pankartlar ile slogan attılar. "Yalnız ve sahipsiz Abadan", "Canımız ve kanımız sana feda olsun Abadan" sloganlarının atıldığı anma töreninde, Tahran emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bazı kentlerdeki törenlerde polis ile katılımcılar arasında çatışma çıktı

Ülkenin güney kentlerinde devam eden anma törenleri ise şiddet olaylarına dönüştü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Buşehr, Ahvaz ve İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentinde göstericiler rejim karşıtı karşı sloganlar atarken, güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Binanın çökmesi sonrası 13 kişi gözaltına alınmıştı

Abadan kentinde yapım aşamasında olan 10 katlı Metropol adlı bina, 23 Mayıs tarihinde çökmüştü. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Abadan kentinde şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Binanın çökmesi sonrası başlatılan soruşturma dahilinde ise Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile 4 eski belediye başkanı dahil 13 kişinin gözaltına alınmıştı. Binanın mühendislik hatası nedeniyle çöktüğü üzerinde durulurken, bölge halkının tepkili olduğu binanın mühendisi Hüseyin Abdulbaki'nin çöken binanın enkazları altında kalarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Ali Şemhani, Tahran, Arap, İran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'da çöken 10 katlı binada hayatın kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da çöken 10 katlı binada hayatın kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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