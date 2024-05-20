İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Heyetinin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesinin Ardından Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Heyetinin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesinin Ardından Ulusal Yas İlan Edildi

İran\'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Heyetinin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesinin Ardından Ulusal Yas İlan Edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonucunda ülkede büyük üzüntü yaşanıyor. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, taziye mesajında başsağlığı dileklerini ileterek, 5 gün süreyle ulusal yas ilan etti. Cumhurbaşkanlığı yetkisi ise Anayasa gereği Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir'e devredildi. Ayrıca, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bakıri, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerine atanmıştır. Helikopter kazasının ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşılmıştır.

20.05.2024 11:57
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İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 5 gün ulusal yas ilan edildi.

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşanıyor. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajı mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etti. Hamaney mesajının devamında, anayasanın 131'inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktardı.

Bugün gerçekleşen kabine toplantısında ise, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerine göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bakıri'nin atandığı belirtildi.

Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'sının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer helikoptere ait enkazı bulmuştu. Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kulivend, bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu söylemişti. Ardından İran İHA'larının kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Heyetinin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesinin Ardından Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Heyetinin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesinin Ardından Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika
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