İran'da Patlama Sesleri Endişe Yarattı

ABD ve İran arasındaki gerginliği sona erdirecek muhtemel bir anlaşmaya dair umutlar sürerken, İran basını ülkenin farklı bölgelerinde nedeni henüz kesin olarak bilinmeyen patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı, Bender Abbas şehrinde yaşayan bölge sakinlerinin birkaç patlama sesi duyduğunu, ancak bölgede durumun kontrol altında olduğunu duyurdu. Basra Körfezi yakınlarındaki Cask ve Sirik şehirlerinde de benzer patlama seslerinin bildirildiği kaydedildi. Ayrıca, Basra Körfezi bölgesinde bir düşman insansız hava aracının (İHA) İran Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildiği aktarıldı. İran makamlarından, söz konusu patlama sesleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. - TAHRAN