İran'ın başkenti Tahran'da suikastla katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye için Konya'nın Kulu ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Konya'nın Kulu ilçesi Merkez Camiinde cuma namazının kılınmasının ardından vatandaşlar İran'ın başkenti Tahran'da suikastla katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
Gıyabi cenaze namazına; Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız ve vatandaşlar katıldı. - KONYA
Son Dakika › Yerel › İran'da suikasta kurban giden Hamas lideri için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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