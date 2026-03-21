İran'dan Diego Garcia'ya Füze Saldırısı
İran'dan Diego Garcia'ya Füze Saldırısı

21.03.2026 05:44
İran, ABD-İngiltere üssüne 2 balistik füze fırlattı, ancak hedefe ulaşamadı.

ABD gazetesi Wall Street Journal, İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD- İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedefi vuramadığı iddiasını gündeme taşıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, ABD gazetesi Wall Street Journal İran'ın misillemeleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD'li güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedefi vuramadığı bildirildi.

Füzelerden birinin havada başarısız olduğu, diğer İran füzesine bir ABD savaş gemisinden SM-3 önleme füzesi fırlatıldığı aktarılırken, önlemenin başarılı olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi. Füzelerin ne zaman fırlatıldığına ilişkin detay verilmedi. ABD yönetiminin habere konu iddia ile ilgili yorum talebini yanıtsız bıraktığı ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İngiltere, Güvenlik, Savunma, Diego, İran

Son Dakika Yerel İran'dan Diego Garcia'ya Füze Saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan Diego Garcia'ya Füze Saldırısı - Son Dakika
