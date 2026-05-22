İran\'dan Hac için Gelenler Türk Kökenli

22.05.2026 10:33
İran'dan 32 bin hacı adayı, Türk kökenli kişilerden oluşuyor, Fars kökenli yok. İbadetlerine rahat.

ABD ve İsrail ile yaşanan savaşta Suudi Arabistan'daki yabancı sermayeye ait petrokimya tesisleri ile bazı noktaları "ABD askeri unsuru" diyerek vuran İran, bu sene hac kontenjanının 3'te birini kullandı. İran'dan gelen hacı adaylarının kuzey şehirlerinden gelen Türk kökenli kişiler olmaları ise dikkat çekti.

Mübarek topraklara binde bir ülke kontenjanına göre 85 bin hacı adayı gelmesi beklenen İran'dan sadece Türk kökenlilerin yaşadığı şehirlerden 32 bin civarında hacı adayı gönderilmesi dikkat çekti. Gelenler arasında Fars kökenli hacı adayı bulunmadığı gözlenirken, kafilenin tamamının fasih Türkçe konuşan kuzey şehirlerindeki hacı adaylarından müteşekkil olması dikkat çekti.

Azizeye ve Şimaliye bölgelerindeki otellerde konaklayan Türk hacı adayları İranlı hacı adayları ile Kabe-i Muazzama'ya gidip gelirken rahatlıkla sohbet edebilirken, hacı adayları İran'daki durum hakkında bilgi almayı ihmal etmiyorlar. Türkçe konuşan İranlı hacı adaylarının Türkiye gündemine, televizyon programlarına hakim olmaları ve İstanbul aksanını fasih olarak konuşmaları da dikkat çekiyor Suudi Arabistan'da hiçbir ayrıma tabi olmadan ibadetlerini yerine getirdiklerini belirten İranlı hacı adayları, dünya Müslümanları ile kaynaşma fırsatı bulduklarını söylediler. İranlı hacı adayları, Türkiye'yi ziyaret etmeyi arzuladıklarını da dile getirdiler.

Öte yandan İran'dan yapılan açıklamada, çatışma ortamı sebebiyle gerekli döviz miktarı Suudi Arabistan'a iletilemeyeceğinden 32 bin hacı adayı gönderileceği bilgisi paylaşıldı. İran resmi kaynakları, daha önce bu yıl yaklaşık 30 bin kişinin hacca gideceğini duyurmuştu.

İranlıların mübarek beldelere gelebilmek için 15 ile 18 yıl arası sıra beklediği, 4 bin 800 ile 6 bin 500 dolar arası ücretlerle hac görevini ifa edebildiği öğrenildi. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

