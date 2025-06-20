İsrail'e karşı misilleme saldırılarına devam eden İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Tel Aviv tarafından aldatılarak bilinçli ya da bilinçsiz şekilde iş birliği yapan kişilere yönelik çağrıda bulundu.
Konsey tarafından yapılan açıklamada, bu kişilere kendilerini gönüllü olarak teslim etmeleri için 22 Haziran Pazar gününe kadar süre tanındığı duyuruldu. Açıklamada, "Savaş sırasında düşmanla iş birliği yapma niyeti olmadan, basit bir iş birliği düşüncesiyle veya farkında olmadan rejimle veya unsurlarıyla temas kuran ve savaşın başlamasıyla bu rejimin tuzağına düşen kişilerin belirtilen süre içinde teslim olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Teslim olmak isteyen kişilerin, emniyet ve güvenlik güçlerine başvurabilecekleri belirtilen açıklamada, "Yanlarında mini insansız hava araçları, ekipmanlar ve silahlarıyla teslim olanlar, İslami af kapsamına alınarak yeniden halkın arasına dönebilecek" denildi.
İran'da daha önce Erak, Tahran ve Hürremabad kentlerinde Mossad'a casusluk yaptıkları suçlamasıyla birçok kişinin tutuklandığı ve çok sayıda mini dronun ele geçirildiği açıklanmıştı.
Son Dakika › Yerel › İran'dan, İsrail ile iş birliği yapanlara 'teslim olun' çağrısı - Son Dakika
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