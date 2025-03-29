İran'dan Uyuşturucu Sevkiyatı Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

İran'dan Uyuşturucu Sevkiyatı Yakalandı

Ordu'da, İran'dan getirilen 9 kilo metamfetamin ile 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

29.03.2025 14:57
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İran'dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Aracın gizli bölmesindeki uyuşturucuyu narkotik köpekleri buldu, 2 yabancı tutuklandı

ORDU - İran'dan aldıkları 9 kilo metamfetamini aracın gizli bölmesine saklayarak batı illerine taşıyan 2 yabancı uyruklu şahıs, Ordu'da uyuşturucuyla yakalandı. Aracın gizli bölmesindeki uyuşturucuyu narkotik köpekleri buldu, 2 yabancı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerin Fatsa ilçesinde yaptıkları operasyonda, İran'dan Ordu güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edilen aracın şoförü E.R. ve B.A. isimli şahıslar yakalandı.

Uyuşturucu maddeler aracın kaportası kesilerek gizlenmiş

Ekiplerin narkotik köpeklerinin de yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu uyuşturucu maddelerin aracın marşpiyel kısmına gizlendiği anlaşıldı. Ekiplerin aracın lastiklerini sökerek yaptıkları detaylı inceleme sonrası aracın kaportasının kesilerek bir kapak yapıldığı, uyuşturucu maddelerin burada taşındığı, burada yapılan aramalarda ise toplamda 9 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'dan Uyuşturucu Sevkiyatı Yakalandı - Son Dakika

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