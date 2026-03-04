İran, Katar'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu - Son Dakika
İran, Katar'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu

İran, Katar\'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu
04.03.2026 02:18
Katar Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan 2 balistik füzeden birinin ABD tarafından kullanılan El-Udeid Hava Üssü’ne isabet ettiği, ancak saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi. El-Udeid Hava Üssü, ABD’nin Orta Doğu bölgesindeki en büyük askeri üssü olarak biliniyor.

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından devam eden İran misillemeleri sürerken, Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın ABD tarafından kullanılan El-Udeid Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu.

İKİ FÜZEDEN BİRİ İSABET ETTİ

Yapılan açıklamada, fırlatılan balistik füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "İkinci füze ise El-Udeid Hava Üssü'ne isabet etmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştır" denildi.

Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, halka ve geçici olarak ülkede bulunan herkese hükümet tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirmeleri takip etme çağrısında bulunuldu.

ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ EN BÜYÜK ÜSSÜ

Yaklaşık 10 bin ABD askerine ev sahipliği yapan ve ülkenin başkenti Doha'ya 40 kilometre mesafede bulunan El-Udeid Hava Üssü, ABD'nin Orta Doğu bölgesindeki en büyük askeri üssü olarak biliniyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SON DAKİKA: İran, Katar'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu - Son Dakika
