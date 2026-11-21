İran devlet televizyonu IRIB'in haberinde, İran hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde uçan ABD'ye ait F-16 tipi savaş uçağına müdahale ettiği, uçağın hasar aldığı ve pilotun görevini sonlandırarak yakındaki havalimanlarından birine acil iniş yapmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

ABD ile İran arasında Körfez bölgesindeki gerilim sürüyor. İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, Basra Körfezi üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait bir F-16 tipi savaş uçağını tespit ederek müdahalede bulundu. Haberde, fırlatılan füzenin savaş uçağının yakınında patladığı ve F-16'nın hasar gördüğü öne sürüldü. Uçağın pilotunun görevi sonlandırarak yakındaki havalimanlarından birine acil iniş yapmak zorunda kaldığı iddia edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

DMO: "ABD dün 'yakıt kaçakçılığı' faaliyetlerini desteklemek amacıyla yoğun hava desteği sağladı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan bir açıklamada ise ABD ordusunun dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişini kolaylaştırmak, izinsiz taşımacılık ve "yakıt kaçakçılığı" faaliyetlerini desteklemek amacıyla yoğun hava desteği sağladığı öne sürüldü. Açıklamada, söz konusu faaliyetler kapsamında yakıt ikmal uçakları, F-16, F-18 ve F-35 tipi savaş uçakları, P-8 Poseidon tipi deniz devriye uçakları, çok sayıda helikopter ve insansız hava araçlarının kullanıldığı iddia edildi.