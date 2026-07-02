İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Kontrol İddiasını Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Kontrol İddiasını Yeniledi

02.07.2026 07:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın İran kontrolünde olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ordusu öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, " Hürmüz Boğazı, ABD Merkez Komutanlığı'nın değil, İran'ın komutası altındadır" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirildiğini duyurduğu bölgesel güvenlik toplantısına İran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda Hürmüz Boğazı'nın egemenliğinin ele alınmasını eleştirerek, "Hürmüz Boğazı, CENTCOM'un değil, İran'ın komutası altındadır" dedi. Bahreyn'de yapılan toplantının Basra Körfezi için hukuki bir düzen ve güvenlik ortamı oluşturamayacağının altını çizen Garibabadi, "Bölgenin güvenliği ABD'nin askeri şemsiyesi altında değil; ABD müdahalesinin sona ermesi ve bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı duyulması ve yeni jeopolitik gerçeklerin kabul edilmesiyle sağlanır" ifadelerini kullandı.

ABD dahil 12 ülke bölgesel güvenlik toplantısı yapmıştı

CENTCOM, Bahreyn'in başkenti Manama'da ABD öncülüğünde bir araya gelen Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin bölgesel güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımların ele alındığı bildirilmişti. Katılımcılar, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin kesintisiz devam etmesine yönelik ortak taahhütlerini yinelemişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Kontrol İddiasını Yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

07:25
Antalya’da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın
Antalya'da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın
06:56
Tacizci kadın İstanbul’u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
Tacizci kadın İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
06:34
ABD’nin B-52 filosu İran görüşmeleri sürerken İngiltere’den ayrıldı
ABD'nin B-52 filosu İran görüşmeleri sürerken İngiltere'den ayrıldı
05:04
Edin Dzeko’dan Dünya Kupası’na hüzünlü veda
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda
02:27
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü
02:06
Katliam gibi kaza En az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Katliam gibi kaza! En az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 07:55:30. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Kontrol İddiasını Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.