İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Kontrol İddiasını Yeniledi

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ordusu öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, " Hürmüz Boğazı, ABD Merkez Komutanlığı'nın değil, İran'ın komutası altındadır" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirildiğini duyurduğu bölgesel güvenlik toplantısına İran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda Hürmüz Boğazı'nın egemenliğinin ele alınmasını eleştirerek, "Hürmüz Boğazı, CENTCOM'un değil, İran'ın komutası altındadır" dedi. Bahreyn'de yapılan toplantının Basra Körfezi için hukuki bir düzen ve güvenlik ortamı oluşturamayacağının altını çizen Garibabadi, "Bölgenin güvenliği ABD'nin askeri şemsiyesi altında değil; ABD müdahalesinin sona ermesi ve bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı duyulması ve yeni jeopolitik gerçeklerin kabul edilmesiyle sağlanır" ifadelerini kullandı.

ABD dahil 12 ülke bölgesel güvenlik toplantısı yapmıştı

CENTCOM, Bahreyn'in başkenti Manama'da ABD öncülüğünde bir araya gelen Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin bölgesel güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımların ele alındığı bildirilmişti. Katılımcılar, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin kesintisiz devam etmesine yönelik ortak taahhütlerini yinelemişti. - TAHRAN