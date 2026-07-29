İran'ın Füze Saldırısı Önlendi

ABD ordusu, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerini hedef alan çok sayıda balistik füze fırlattığını öne sürerek, "İran'ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran arasındaki gerilim sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Orta Doğu'da konuşlu ABD kuvvetlerine yönelik "sürpriz" bir saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülerek, "DMO, bu kapsamda İran'dan çok sayıda balistik füze fırlattı. İran'ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi" ifadelerine yer verildi. ABD ordusunun tetikte olmayı sürdürdüğü vurgulandı. ABD'nin iddiasına ilişkin İran'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.