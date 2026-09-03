İran Sağlık Bakanlığı: ABD saldırılarında 18 kişi öldü, 142 kişi yaralandı
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin ülkeye yönelik son saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin yaralandığını açıkladı. Kermanpur, ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu, yaralıların çoğunun kadın ve 18 yaş altı olduğunu belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin ülkesine yönelik son saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin ülkesine yönelik son saldırılarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD saldırılarında 2'si kadın ve 1'i çocuk olmak üzere en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek "61'i kadın ve 44'ü 18 yaş altı olmak üzere 142 kişi ise yaralanmıştır" ifadelerini kullandı. Yaşanan kayıpların sayılardan ibaret olmadığını vurgulayan Kermanpur, "Her sayının ardında bir insan ve bir aile yatıyor" dedi.
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