İranlı akademisyen Kanada'ya vize başvurusu yapamadı, Türkiye'de bekliyor - Son Dakika
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İranlı akademisyen Kanada'ya vize başvurusu yapamadı, Türkiye'de bekliyor

İranlı akademisyen Kanada\'ya vize başvurusu yapamadı, Türkiye\'de bekliyor

Kanada'da oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusu kabul edilmeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. Bir aydır Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'nde bekleyen Kaviani, Kanada'ya yaptığı ikinci vize başvurusunun da reddedildiğini öğrendi.

17.04.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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Kanada'da oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusu kabul edilmeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlayan İranlı Dr. Shiva Kaviani, bir aydır Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi bekliyor. İranlı akademisyenin bu süreçte Kanada'ya bir vize başvurusu daha yaptığı ancak bu başvurusunun da reddedildiği öğrenildi.

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunmuştu. Vize başvurusuna ret cevabı alan Kaviani, bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Ancak vize reddi alan akademisyen, Kanada'ya gidememiş ülkesine de gitmek istemeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlamıştı. İki ay boyunca havalimanında yaşayan ve çalışanların yardımcı olduğu Kaviani, ardından Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.

Geri Gönderme Merkezinde kalıyor

Silivri'de bulunan Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Geri Gönderme Merkezine götürülen İranlı akademisyen bir aydır burada kalıyor. Yetkililer akademisyenin durumu konusunda İran ve Kanadalı ilgililer ile bir görüşme yaptı. Kanada, İranlı Dr. Shiva Kaviani'nın yeniden yaptığı vize başvurusunu kabul etmedi. Akademisyen de ülkesi İran'a geri dönmek istemediğini yetkililere bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İranlı akademisyen Kanada'ya vize başvurusu yapamadı, Türkiye'de bekliyor - Son Dakika

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