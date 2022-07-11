İş adamı Güvener Özcan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İş adamı Güvener Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

11.07.2022 13:07
İş adamı Güvener Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un sevilen yardımsever İş Adamı dönemi Şenkaya Erzurum Dernek Başkanı, MHP Meclis Üyesi, dönemin Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan'ın ağabeyisi Güvener Özcan, arefe günü bayram tatilini geçirmek üzere geldiği baba evi Şenkaya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'un sevilen yardımsever İş Adamı dönemi Şenkaya Erzurum Dernek Başkanı, MHP Meclis Üyesi, dönemin Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan'ın ağabeyisi Güvener Özcan, arefe günü bayram tatilini geçirmek üzere geldiği baba evi Şenkaya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özcan'ın Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İş Adamı Muammer Cindilli, Prof.Dr. Durkaya Ören, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı, Özcan'ın Ailesi, Akrabaları, Eş ve Dostları katıldı.

Özcan kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ERZURUM

YORUMLAR
500
İtfaiyenin kurtarmak için zamanla yarıştığı engelli kadının evde olmadığı ortaya çıktı İtfaiyenin kurtarmak için zamanla yarıştığı engelli kadının evde olmadığı ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Görbil Özcan, Şenkaya, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş adamı Güvener Özcan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:42 Yüzündeki kaşıntı geçmiyordu! Doktorlar yaşlı adamın göz kapağında sinek lavrası buldu
12:32 Bursa'da Kızılderililere benzeyen gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar
12:23 Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz
12:19 Hayvancılara müjde! Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
12:16 Ekrem Karakaya üzerinden tehdit: O doktoru Konya'daki gibi öldüreceğim
12:16 Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 13:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: İş adamı Güvener Özcan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement