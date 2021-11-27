İş Bankası'ndan 'Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası'na destek - Son Dakika

İş Bankası, 'Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası'na Genel Müdürlük binasını turuncu renkle ışıklandırarak destek veriyor.

Kadına yönelik şiddete karşı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından küresel ölçekte düzenlenen 'Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası', her yıl olduğu gibi 2021'de de gerçekleştiriliyor. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayıp 16 gün süren kampanya, dünyanın her yerinden kurumlar ve kişilerin katılımıyla yürütülüyor. Türkiye İş Bankası, kampanyaya bu sene de destek veriyor. Banka, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kampanya boyunca, Genel Müdürlük binasını turuncu renkle ışıklandırıyor.

Kadınlara karşı şiddete #KayıtsızKalmayın çağrısı

Verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenen kampanyada, ışığı ve umudu simgeleyen turuncu renk kullanılıyor. Kampanyaya 2018 yılından bu yana, yanıp sönen ışıkları sayesinde birbirleriyle iletişim sağlayan ve karanlığı aydınlatan ateş böcekleri ilham veriyor. Ateş böcekleri, herkese kadınlara karşı şiddete #KayıtsızKalmayın çağrısı yapıyor. Kampanya, evrensel bir sorun olan kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için bir platform olarak kullanılıyor. Dünya çapında farkındalığın artırılması ve hak savunuculuğu çalışmalarının yoğunlaştırılması için küresel eylem çağrısında bulunan kampanya, herkesi şiddetin önlenmesi için hareketin bir parçası olmaya davet ediyor. - İSTANBUL