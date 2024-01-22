İş dünyasının en büyük zorluğu: Nitelikli personel yetiştirmek

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) İş Geliştirme Komsiyonu Başkanı Görkem Yıldırım, nitelikli personel yetiştirmenin iş dünyasının en büyük zorluğu haline geldiğini ifade etti.

ESMİAD Başkanı Görkem Yıldırım konu hakkında şöyle konuştu:

"Son dönemde nitelikli personel yetiştirmek, iş dünyasının en büyük zorluklarından biri haline gelmiştir. Mesleki eğitim sistemine olan meraksızlık, rekabetin artması ve teknolojik gelişmelerin hızı, bu alandaki sorunları derinleştirmektedir. İş gücü piyasasında yaşanan bu zorluklar, şirketlerin verimliliğini ve rekabet avantajlarını olumsuz etkilemektedir. Nitelikli personel edinme konusundaki güçlüklerin farkında olarak, iş dünyası olarak çözümler üretmeye ve işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Yaşanan bu sorunları birlikte aşabilmek için kamu, özel sektör ve eğitim kurumları arasında daha sıkı bir işbirliği ve dayanışma gerekmektedir. Unutmayalım ki, nitelikli personel yetiştirmek sadece bir kurumun değil, tüm iş dünyasının ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR