Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Murgul ilçesinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Murgul Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Yıldızlı son yolculuğuna uğurlandı.

Belediye personeli olan Yıldızlı için Murgul Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yıldızlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Harun Yıldızlı, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP il ve ilçe yöneticilerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, acılarının büyük olduğunu dile getirerek, "Gerçekten konuşacak bir şey bulamıyorum, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Siyasi olarak, belediyeci olarak bir yoldaşımızı kaybettik. Siyasi olarak da çok sevilen bir insan, Artvin'de, Murgul'da… Gerçekten çok sevilen bir genç kardeşimiz. Kolay değil. Allah ailesine, babasına, annesine, eşine, kardeşine sabır versin" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı da, "Yeğenimin cenazesine katılan kıymetli büyüklerime, tüm hemşehrilerime, özellikle arkadaşlarına, gençlere çok minnetimi, şükranımı iletmek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Doğukan Yıldızlı'nın cenazesi, Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Başköy Köyü Aslanlı Mahallesi'nde defnedildi.