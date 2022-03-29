İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Komşusunu, karısını sonra da kendini öldürdü! Bir ay önce olanlar vahşetin habercisiymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor

İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mart ayına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.

Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı ekipler, Şemdinli ilçesinin Tekelli bölgesinde bulunan üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu ekskavatör yardımıyla sürdürüyor.

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyorlar. 3 gündür süren çalışmanın yaklaşık bir ay daha devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirttiler.