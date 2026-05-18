İsabeyli Mahallesi'nde 'Yurdumda Hayat Var' Şenlikleri
İsabeyli Mahallesi'nde 'Yurdumda Hayat Var' Şenlikleri

18.05.2026 16:22
KYK Gevherhan Sultan Kız Yurdu'nda geleneksel şenlikler ve kültür sanat sergisi düzenlendi.

Aydın'da Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde bulunan KYK Gevherhan Sultan Kız Yurdunda İkinci Geleneksel 'Yurdumda Hayat Var' şenlikleri düzenlendi. Şenlik kapsamında yurt bahçesinde açılan 'Kredi Yurtlar Kültür Sanat Sergisi' büyük ilgi gördü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK Gevherhan Sultan Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, eğitmenleri himayesinde çeşitli kurslarda yaptıkları ürünleri görücüye çıkardı. Nazilli Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker ve Yurt Müdürü Birgül Yazıcı ev sahipliğindeki etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Savaş ve öğrenciler katıldı.

20 kurs açıldı

Yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yıl boyunca kurslarda ürettikleri el sanatları ürünler sergilendi. Dönem boyunca ahşap boyama punch, resim, kokulu taş, takı, bağlama, piyano, ahşap boyama, punch gibi kurslar açıldı. Açılan 20 kurstan piyano ve bağlama kursiyer öğrencileri eserlerini seslendirdi. Geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan çardak ise büyük ilgi gördü.

"Bu çalışmalar büyük kazanımlar getirir"

Öğrencilerin bu kurslarda derslerden kalan boş vakitlerini iyi değerlendirdiğini ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, "Bugün kız yurdumuzda öğrencilerimizin yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaları gördük. Emeklerine sağlık. Çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Halk Eğitim Merkezimizin katkılarıyla açılan kurslarımızda çocuklarımız yoğun bir ilgi göstermiş. Bunun sonucunda da güzel sonuçlar ortaya çıkmış. Ben hem yurt müdürümüze hem de tüm çalışanlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız en azından ders dışında kalan boş vakitlerinde güzel etkinlikler yapmışlar. Bağlama kursları, geri dönüşümden yaptıkları çalışmalar büyük kazanımlar getirir. Tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Eğitim, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
