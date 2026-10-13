İscehisar çiftçilerine hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla üreticilere hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtımla, üreticilerin kaliteli ve sertifikalı tohum kullanımının teşvik edilmesi, verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin üretim faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, hibe destekli buğday tohumları üreticilere teslim edildi. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, üretim potansiyelinin artırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.