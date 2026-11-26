İscehisar'da Fatih Ortaokulu öğrencilerine balıkçılık ve su bilinci anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Fatih Ortaokulunda öğrencilere yönelik eğitim düzenledi. Eğitimde su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılık ve balık tüketiminin önemi anlatılarak öğrencilerde farkındalık oluşturulması hedeflendi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilere su kaynaklarının korunması, balık tüketiminin önemi ve sürdürülebilir balıkçılık konularında eğitim verildi.
İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Fatih Ortaokulunda eğitim etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrencilere su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın önemi ve doğal kaynakların bilinçli kullanılması hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca sağlıklı ve dengeli beslenmede balık tüketiminin önemine dikkat çekildi.
Gerçekleştirilen eğitimle öğrencilerin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık konularında bilinçlendirilmesi, sağlıklı beslenme konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.
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