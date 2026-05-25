İşçiler, Maaş ve Tazminat İçin Yürüdü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Kiremitçiler Maden Ocağı işçileri, maaş ve tazminatlarını alamadıklarını iddiasıyla aileleri ve çocuklarıyla birlikte yürüyüş yaptı. Polisin uyarılarına rağmen Atatürk Meydanı'na yürüyen işçilerin eyleminin 6 gündür sürdüğü belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Kiremitçiler Maden Ocağı'nda çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları ve tazminat ödemeleri yapılmadan işten çıkarıldıkları iddiasıyla başlattıkları eylem sürüyor. İddiaya göre uzun süredir maaşlarını alamayan çok sayıda işçi ve aileleri yürüyüş düzenledi. İşçiler ve aileleri, yürüyüş sonrası Atatürk Meydanı'nda toplandı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen yürüyüşlerini sürdüren işçiler, meydanda basın açıklaması yaptı.

İşçiler adına yapılan açıklamada aylardır emeklerinin karşılığını alamadıkları öne sürülürken, Kiremitçiler Grup Madencilik tarafından yapılan açıklamaların sahadaki gerçekleri yansıtmadığı iddia edildi. Grev haklarını kullandıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını ileri süren işçilere kıdem ve ihbar tazminatlarıyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı da öne sürüldü.

Madencilerin başlattığı eylemin 6 gündür devam ettiği öğrenilirken, işçiler yetkililerden sorunun çözülmesini istedi. - EDİRNE