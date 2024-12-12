İşgücü Uyum Programı Kura Çekimi

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Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünde İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak personel için kura çekimi yapıldı. 130 kişinin katıldığı kura çekilişinde 50 kişi işe başlama hakkı elde etti.

ASH İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan ASH İl Müdürü Hasan Aykut, 50 kişi için kura çekimi yapıldığını ifade etti.

Projenin önemine değinen Aykut, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın sosyal hayata ve iş gücü piyasasına kazandırılması adına hayata geçirdiğimiz projelerden bir yenisini bugün birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu program, bireylerin mesleki becerilerini artırarak, toplumun her kesiminde daha güçlü ve üretken bir istihdam yapısının oluşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. İşgücü Uyum Programı, özellikle dezavantajlı gruplar gibi özel politika gerektiren bireyleri desteklemekte ve onların hayatlarına yeni bir yön vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, bu bireylerin topluma kazandırılması ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaları için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Programda noter huzurunda tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştireceğimiz kura çekimiyle adil bir seçim süreci gerçekleştireceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, yalnızca bireylerin ekonomik hayata katılımını değil, aynı zamanda onların sosyal hayatta da daha güçlü bir şekilde yer almalarını hedefliyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, bireylerimize yeni fırsatlar sunarken, toplumsal dayanışma ve sosyal adalet anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu anlamlı programın hayata geçirilmesinde başta Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi 'ye, Türkiye İş Kurumu'na, noter temsilcimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların hayatlarına dokunmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Bugünkü kura çekiminin, katılımcılarımız için hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyor, sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapıldı. - ERZURUM