İshak Paşa Sarayı Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan tarihi İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi yapı, 9 günlük bayram tatili boyunca 25 bin 330 ziyaretçiyi ağırladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, tarihi ihtişamı, benzersiz mimarisi ve kültürel zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dünyanın ilk merkezi ısıtma (kalorifer) sistemlerinden birine sahip olduğu belirtilen saray, bayram tatilinde bölgenin en çok ziyaret edilen tarihi mekanları arasında yer aldı.

Doğubayazıt ilçesindeki sarayı ziyaret eden vatandaşlar ve turistler, tarihi yapının eşsiz mimarisini yakından inceleme fırsatı bulurken, bol bol fotoğraf çekerek tarihi atmosferi deneyimledi. - AĞRI