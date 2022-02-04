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Isınmak için girdiği aracın motorundan çıkmak istemedi - Son Dakika

Isınmak için girdiği aracın motorundan çıkmak istemedi

04.02.2022 00:58
Isınmak için girdiği aracın motorundan çıkmak istemedi

Malatya'da soğuk havadan etkilenen yavru bir kedi, ısınmak için girdiği aracın motorunda kilometrelerce yolculuk yaptıktan sonra aracın bakım için servise gitmesiyle fark edildi.

Malatya'da soğuk havadan etkilenen yavru bir kedi, ısınmak için girdiği aracın motorunda kilometrelerce yolculuk yaptıktan sonra aracın bakım için servise gitmesiyle fark edildi. Yavru kedi bulunduğu yerde kalmak için uzun süre direndi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yaşanan olayda, panelvan bir araç sürücüsü aracını Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto bakım servisine götürdü. Aracı işlem için iş yeri içerisine alan ustalar, araç kaputunu açtıklarında gelen kedi sesiyle şaşkınlık yaşarken, yavru kediye ulaşmak için büyük uğraş verdi. Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen yavru kedi, yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. O anlar ise müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili olarak araç sahiplerine uyarılarda bulunan oto bakım servisi işletmecisi Muzaffer Boyraz, kış aylarında soğuk havadan etkilenen bazı sokak hayvanlarının ısınmak için araçların motor bölümüne girdiğini belirterek, araç sahiplerinin araçlarını çalıştırmadan önce mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. - MALATYA

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Malatya, Tragger, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isınmak için girdiği aracın motorundan çıkmak istemedi - Son Dakika


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