Isıtan Eller Projesi ile Sosyal Sorumluluk - Son Dakika
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Yerel

Isıtan Eller Projesi ile Sosyal Sorumluluk

Isıtan Eller Projesi ile Sosyal Sorumluluk

Salih Baba Yurdu'nda 'Isıtan Eller' projesi sayesinde çocuklara atkı ve bere hediye edildi.

13.01.2025 12:04
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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Salih Baba Yurdu, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve topluma katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. "Isıtan Eller" adı verilen projeyle, minik çocuklar için el yapımı atkı ve bereler hazırlandı.

Proje kapsamında yurtta düzenlenen örgü kursunda, 8 öğrenci tarafından çeşitli atkı ve bereler örüldü. Büyük bir özenle hazırlanan el emeği ürünler, Yaylabaşı İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine hediye edildi.

Projeye katılan öğrenciler, hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de yardımlaşmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Örülen atkı ve bereler, ana sınıfı öğrencileri tarafından mutlulukla kabul edildi.

Yurt yetkilileri, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini ve gençlerin bu tür çalışmalara aktif katılımının teşvik edileceğini belirtti. "Isıtan Eller" projesinin, öğrencilere toplumsal duyarlılık kazandırma yolunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isıtan Eller Projesi ile Sosyal Sorumluluk - Son Dakika

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