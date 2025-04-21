İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası Karabük'te Başladı

- İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı

KARABÜK - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası, açılış seremonisiyle başladı.

Karabük, 21-26 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi, Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda atmosferde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, sporcular, antrenörler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Antrenörü Osman Çarkcı tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'e Voleybol Milli Takımı forması hediye edildi.

Türkiye genelinden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyonda kadınlar Yeni Mahalle Spor Salonu'nda, erkek ise Yenişehir Spor Salonu'nda mücadele edecek.

Kadınlar kategorisinde 10, erkeklerde ise 6 takım şampiyonluk için sahaya çıkacak. Turnuvanın final heyecanı ise 27 Nisan Pazar günü oynanacak şampiyonluk ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.