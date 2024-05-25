İskenderun\'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yerel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da gün boyu yağışlı hava etkili oldu. İskenderun ilçesinde sağanak yağış, fırtına ve ardından dolu yağışı etkili oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, ardından etkili olan dolu sebebiyle ilçe merkezi tamamen beyaza büründü. Yaklaşık yarım saat devam eden yağış da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. Yağışların durmasıyla birlikte zor anlar yaşayan vatandaşlar evlerine döndü. - HATAY