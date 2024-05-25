İskenderun'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İskenderun'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İskenderun\'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, sürücülerin zor anlar yaşamasına ve ilçe merkezinin beyaza bürünmesine neden oldu. Yağışın ardından çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yağışın durmasıyla birlikte vatandaşlar evlerine döndü.

25.05.2024 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da gün boyu yağışlı hava etkili oldu. İskenderun ilçesinde sağanak yağış, fırtına ve ardından dolu yağışı etkili oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, ardından etkili olan dolu sebebiyle ilçe merkezi tamamen beyaza büründü. Yaklaşık yarım saat devam eden yağış da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. Yağışların durmasıyla birlikte zor anlar yaşayan vatandaşlar evlerine döndü. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Doğal Afet, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İskenderun'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
18:37 Hamas’tan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze’de durmalı Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze'de durmalı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
22:55 Başakşehir’de Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı: 5 yaralı Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
20:21 JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF’leri o tarihten itibaren işlem görecek JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF'leri o tarihten itibaren işlem görecek
19:37 Erzincan’da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Murat Kurum detayı Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Murat Kurum detayı
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 01:14:26. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement