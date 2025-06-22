İskenderun\'da Motosiklet Atölyesinde Yangın

İskenderun'da motosiklet tamir atölyesinde yangın

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet tamircisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren motosiklet tamir atölyesinde yaşandı. Çıkış sebebi belirlenemeyen yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri intikal etti. Alevler ekiplerin müdahalesiyle diğer iş yerine ve eve sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken iş yerinde hasar oluştu.