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İskenderun şehitleri için yürüdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan 12 asker için tekli vatandaş yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında vatandaşlar tarafından, şehitler ölmez vatan bölünmez ve ne mutlu Türküm diyene nidaları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası vatandaşlar, saygı duruşu, istiklal marşı ve dualarla son buldu.

27.12.2023 - 15:34,  Güncelleme: 15:35
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İskenderun şehitleri için yürüdü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan 12 asker için tekli vatandaş yürüyüş yaptı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 ve 23 Aralık tarihlerinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerimiz şehit düşmüştü. İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde toplanan tekli vatandaşlar, şehit düşen 12 asker için yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında vatandaşlar tarafından, şehitler ölmez vatan bölünmez ve ne mutlu Türküm diyene nidaları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Çay Mahallesi'nde başlayan yürüyüş, şehitler parkında son buldu. Şehitler parkında toplanan vatandaşlar, şehitlerin isimlerini sayarak andılar. Yürüyüş sonrası vatandaşlar, saygı duruşu, istiklal marşı ve dualarla son buldu.

Vatandaşlar adına konuşan Adem Kaya, "Aziz şehitlerimize, yüce Allah'tan rahmet ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum" dedi.

İskenderun şehitleri için yürüdü
Kaynak: İHA
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