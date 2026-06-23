İskenderun'da iş yeri yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun'da iş yeri yangını

İskenderun\'da iş yeri yangını
23.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Boyacılar Çarşısı'nda bulunan iş yerlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Boyacılar Çarşısı'nda çıkan iş yeri yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Boyacılar Çarşısı'ndaki iş yerlerinde meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla alevlere kısa sürede müdahale edilirken, yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için bölgede gerekli önlemler alındı.

YANGIN BOYACILAR ÇARŞISI'NDA ÇIKTI

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Boyacılar Çarşısı'ndaki iş yerlerinde yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler çarşı çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Alevlerin büyümeden kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri hızlı şekilde çalışma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşır ulaşmaz yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılarak olası risklere karşı kontroller gerçekleştirildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yetkililer, yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. İş yerlerinde oluşan zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İskenderun, İtfaiye, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İskenderun'da iş yeri yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:29:22. #7.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da iş yeri yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.