İskenderun\'da iş yeri yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Boyacılar Çarşısı'nda çıkan iş yeri yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Boyacılar Çarşısı'ndaki iş yerlerinde meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla alevlere kısa sürede müdahale edilirken, yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için bölgede gerekli önlemler alındı.

YANGIN BOYACILAR ÇARŞISI'NDA ÇIKTI

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Boyacılar Çarşısı'ndaki iş yerlerinde yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler çarşı çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Alevlerin büyümeden kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri hızlı şekilde çalışma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşır ulaşmaz yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılarak olası risklere karşı kontroller gerçekleştirildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yetkililer, yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. İş yerlerinde oluşan zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun