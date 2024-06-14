İskilip'te dron destekli trafik denetimi

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Çorum'un İskilip ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından trafiğin yoğun olduğu caddelerde trafik ihlallerine karşı dron destekli denetim uygulaması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İskilip Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Dr. Devlet Bahçeli Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Siracettin Caddesi üzerinde dron ile çift sıra, ters yön, emniyet kemeri ve cep telefonu ihlallerine yönelik uygulama yapıldı.

Trafik kural ihlallerine yönelik dron uygulaması bayram haftası boyunca devam edeceği öğrenildi. - ÇORUM