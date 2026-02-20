İskilip'te Öğrencilerden Beğenilen Tiyatro Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskilip'te Öğrencilerden Beğenilen Tiyatro Gösterisi

İskilip\'te Öğrencilerden Beğenilen Tiyatro Gösterisi
20.02.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip'te tiyatro eğitimi alan öğrenciler, iftar sonrası sahneledikleri oyunla büyük beğeni topladı.

Çorum'un İskilip ilçesinde tiyatro eğitimi alan öğrenciler, iftar programının ardından sahneledikleri tiyatro gösterisiyle büyük beğeni topladı.

İskilip Gençlik Merkezi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında, tiyatro kursunda eğitim alan öğrenciler, Ramazan ayı için hazırladıkları tiyatro oynunu sahneledi. Tiyatro eğitmeni Gülşen Arık rehberliğinde uzun süredir hazırlık yapan gençler, Redif Kışlası'nda sahneye çıktı. İftar yemeğinin ardında başlayan tiyatro gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Kaymakam Ramazan Polat, gösterinin ardından öğrenciler ve tiyatro eğitmeni Gülşen Arık'ı tebrik etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, İftar, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İskilip'te Öğrencilerden Beğenilen Tiyatro Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
10:01
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:14:04. #7.11#
SON DAKİKA: İskilip'te Öğrencilerden Beğenilen Tiyatro Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.