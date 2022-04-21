İskilip'te sanayi dükkanları için ilk adım atıldı - Son Dakika

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sanayi esnafının talebi olan dükkanlar için ilk adımı attı.

Sanayi esnafının Belediye Başkanı Ali Sülük'ü ziyaretinde gündeme gelen, Sanayi sitesi tamirciler bölümüne ek dükkan projesi için Başkan Ali Sülük, çalışmaya start verdi.

Belediye Başkan Ali Sülük "Üreten ve ilçe ekonomisine katkı sağlayan tamirci esnaflarımızın dükkan talebi üzerine, Sanayi sitesinde yapacağımız dükkanların alanında incelemelerde bulunduk. Yaptığımız inceleme sonrasında ön fizibilite ve yer tespit çalışması yaparak, ilk adımı attık. Üretken belediyecilik anlayışımız gereği, ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla en kısa sürede çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM