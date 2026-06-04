aldıkları eğitimin ardından yaptıkları el emeği ürünler görücüye çıktı - Son Dakika
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aldıkları eğitimin ardından yaptıkları el emeği ürünler görücüye çıktı

aldıkları eğitimin ardından yaptıkları el emeği ürünler görücüye çıktı
04.06.2026 16:33  Güncelleme: 16:35
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Çorum'un İskilip ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergisi açıldı. Sergide halk oyunları, gitar konseri ve mini defile de yer aldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler tarafından yıl boyunca yapılan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.a

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıl sonu el sanatları sergisi, merkez bahçesinde düzenlenen törenle açıldı Serginin açılışına İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Zontur, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, kurum müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İskilip Gençlik Merkezi ekipleri tarafından yapılan halk oyunları gösterisi ve gitar konseriyle başlayan sergi açılışında, çocukların hazırladığı mini defile vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Sergi açılışında konuşan İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Ök, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergiye katılan misafirlere teşekkür ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi verdi. Halk eğitimi Merkezlerinin her yaştan vatandaşa yönelik eğitim hizmeti sunduğunu belirten Ök, mobilya, ayakkabı, giyim tasarımı ile dikiş-nakış başta olmak üzere çeşitli alanlarda kurslar açtıklarını ifade etti.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ise ürünlerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Geçmişte daha çok mobilya ve ayakkabı alanlarına önem veren Halk Eğitim Merkezimiz, Abdullah Bey'in göreve gelmesiyle birlikte hem sanayiye yönelik kurslarda hem de halkımıza doğrudan dokunan sosyal ve kültürel faaliyetlerde çok daha güzel çalışmalar yapmaya başladı. Bu vesileyle başta Abdullah Bey olmak üzere müdürlerimize, yönetici arkadaşlarımıza ve etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar kurumlarımızın iş birliğiyle hayata geçiriliyor. İskilip'te kültür, sanat ve spor alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz. Halk Eğitim Merkezimiz bu çalışmaların önemli bir parçası. Bunun yanında Aile Destek Merkezimiz de faaliyetleriyle ilçemize katkı sağlıyor. Ayrıca belediyemize ait Hamiyet Atasoy Kültür Merkezi gibi önemli mekanlarımız bulunuyor.

Bu kurumlarımızın birlikte hareket etmesiyle İskilip'te kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin daha da yaygınlaşmasını ve gelişmesini arzu ediyoruz. Emek veren, gayret gösteren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ederek çalışmalar ve ürünler hakkında bilgi aldı. Sergide yıl boyunca eğitim alan kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan el emeği ürünler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel aldıkları eğitimin ardından yaptıkları el emeği ürünler görücüye çıktı - Son Dakika

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