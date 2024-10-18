İskoç Taraftar Eskişehir'e 11 Bin Km Seyahat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İskoç Taraftar Eskişehir'e 11 Bin Km Seyahat Etti

Geniş Video İzle

St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, Eskişehirspor’a destek için İskoçya'dan 11.845 km geldi.

18.10.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İskoç taraftar Eskişehirspor'a destek olmak için 11 bin 845 kilometre seyahat etti

St. Johnstone FC taraftarı, siyah-kırmızılı ekibe destek olmak amacıyla İskoçya'dan Eskişehir'e geldi

İskoç taraftar Ricky Marshall:

"İnternetten yazıştığım Eskişehirspor taraftarı hep buraya gelmemi istiyorlar"

"Hem İskoç halkı hem de Türk halkı mücadeleyi sever"

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor'un kardeş takımı St. Johnstone FC taraftarı Ricky Marshall (62), siyah kırmızılı ekibin yarın oynayacağı maçı izlemek için yöresel kıyafetle 11 bin 845 kilometre seyahat ederek Eskişehir'e geldi.

2012 yılında Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone FC ile Eskişehirspor karşı karşıya gelmişti. Oynanan maçların ardından iki takım arasında oluşan kardeşlik bağları günümüzde de devam ederken, Eskişehirspor'un yarın oynayacağı maçı izlemek isteyen St. Johnstone FC taraftarı Ricky Marshall bugün uçakla yaklaşık 11 bin 845 kilometre uzaklıktan Eskişehir'e geldi.

Eteğiyle ince belli bardaktan çay içti

Yöresel kıyafetiyle Eskişehirspor'a destek olmak için seyahat eden İskoç taraftar, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp yetkilileriyle ve takım kaptanıyla hatıra fotoğrafı çekinip sohbet etti. İnce belli bardaktan çay da içen ve her 2 takımın zor günler geçirdiğini ancak bunu zamanla aşacaklarını belirten Marshall, Bölgesel Amatör Lig'in 3. haftasında oynanacak Eskişehirspor - Osmanlı 1453 maçını Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda tribünden takip edecek.

"İnternetten yazıştığım Eskişehirspor taraftarı hep buraya gelmemi istiyorlar"

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol tesislerinde konuşan Ricky Marshall, "Biz, Eskişehir güzel bir şehir olduğu için buraya gelmeyi zaten seviyoruz ama esas gelmemizin nedeni Eskişehirspor'la olan ilişkimiz. O ilişki, 2012 yılında başladı ve daha sonra gelişti. Biliyoruz ki, bizler nasıl Eskişehirspor'u takip ediyorsak Eskişehirspor taraftarı da St. Johnstone takip ediyorlar. İnternetten birçok Eskişehirspor taraftarıyla yazışmalarım oluyor. Onlar hep buraya gelmemi istiyorlar. Benim de burada dostlarım var. Akçoray ailesi ve Fırat yıllardan beri görüştüğümüz kişiler. Geldiğimde onlarla da birlikte olma şansını buluyorum" dedi.

"Hem İskoç halkı hem de Türk halkı mücadeleyi sever"

Marshall, konuşmasının devamında, "Ben İstanbul'a daha sık geliyorum çünkü çocuğum Yunanistan'da yaşıyor. Onun için oraya gittiğim vakit İstanbul'a da mutlaka uğrarım. İlk 2012'deki maça da İstanbul'a geldim ve orayı çok seviyorum. Biz takip ediyoruz, 2012'den beri Eskişehirspor'da bir düşüş oluyor ve bayağı bir geriledi. Aynı durum bizim St. Johnstone için de geçerli. Bunun çeşitli, ekonomik nedenleri var ama biliyoruz ki, hem İskoç halkı hem de Türk halkı mücadeleyi sever ve bununla baş etmeyi becereceklerdir. En son 2022 yılının kasım ayında gelmiştim ama daha önce buradaki St. Johnstone maçını ve Konya'da Galatasaray ile final maçını seyrettim. Arada birçok maçlara gelirim" şeklinde konuştu.

İskoç taraftar Türk basın mensuplarına verdiği röportajın ardından, "Es es es, ki ki ki, eski eski es" diye tezahürat yaptı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Eskişehirspor, Eskişehir, Futbol, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel İskoç Taraftar Eskişehir'e 11 Bin Km Seyahat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: İskoç Taraftar Eskişehir'e 11 Bin Km Seyahat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.