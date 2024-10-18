İskoç Taraftar Eskişehir'e 11 Bin Km Seyahat Etti

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- İskoç taraftar Eskişehirspor'a destek olmak için 11 bin 845 kilometre seyahat etti

St. Johnstone FC taraftarı, siyah-kırmızılı ekibe destek olmak amacıyla İskoçya'dan Eskişehir'e geldi

İskoç taraftar Ricky Marshall:

"İnternetten yazıştığım Eskişehirspor taraftarı hep buraya gelmemi istiyorlar"

"Hem İskoç halkı hem de Türk halkı mücadeleyi sever"

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor'un kardeş takımı St. Johnstone FC taraftarı Ricky Marshall (62), siyah kırmızılı ekibin yarın oynayacağı maçı izlemek için yöresel kıyafetle 11 bin 845 kilometre seyahat ederek Eskişehir'e geldi.

2012 yılında Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone FC ile Eskişehirspor karşı karşıya gelmişti. Oynanan maçların ardından iki takım arasında oluşan kardeşlik bağları günümüzde de devam ederken, Eskişehirspor'un yarın oynayacağı maçı izlemek isteyen St. Johnstone FC taraftarı Ricky Marshall bugün uçakla yaklaşık 11 bin 845 kilometre uzaklıktan Eskişehir'e geldi.

Eteğiyle ince belli bardaktan çay içti

Yöresel kıyafetiyle Eskişehirspor'a destek olmak için seyahat eden İskoç taraftar, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp yetkilileriyle ve takım kaptanıyla hatıra fotoğrafı çekinip sohbet etti. İnce belli bardaktan çay da içen ve her 2 takımın zor günler geçirdiğini ancak bunu zamanla aşacaklarını belirten Marshall, Bölgesel Amatör Lig'in 3. haftasında oynanacak Eskişehirspor - Osmanlı 1453 maçını Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda tribünden takip edecek.

"İnternetten yazıştığım Eskişehirspor taraftarı hep buraya gelmemi istiyorlar"

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol tesislerinde konuşan Ricky Marshall, "Biz, Eskişehir güzel bir şehir olduğu için buraya gelmeyi zaten seviyoruz ama esas gelmemizin nedeni Eskişehirspor'la olan ilişkimiz. O ilişki, 2012 yılında başladı ve daha sonra gelişti. Biliyoruz ki, bizler nasıl Eskişehirspor'u takip ediyorsak Eskişehirspor taraftarı da St. Johnstone takip ediyorlar. İnternetten birçok Eskişehirspor taraftarıyla yazışmalarım oluyor. Onlar hep buraya gelmemi istiyorlar. Benim de burada dostlarım var. Akçoray ailesi ve Fırat yıllardan beri görüştüğümüz kişiler. Geldiğimde onlarla da birlikte olma şansını buluyorum" dedi.

"Hem İskoç halkı hem de Türk halkı mücadeleyi sever"

Marshall, konuşmasının devamında, "Ben İstanbul'a daha sık geliyorum çünkü çocuğum Yunanistan'da yaşıyor. Onun için oraya gittiğim vakit İstanbul'a da mutlaka uğrarım. İlk 2012'deki maça da İstanbul'a geldim ve orayı çok seviyorum. Biz takip ediyoruz, 2012'den beri Eskişehirspor'da bir düşüş oluyor ve bayağı bir geriledi. Aynı durum bizim St. Johnstone için de geçerli. Bunun çeşitli, ekonomik nedenleri var ama biliyoruz ki, hem İskoç halkı hem de Türk halkı mücadeleyi sever ve bununla baş etmeyi becereceklerdir. En son 2022 yılının kasım ayında gelmiştim ama daha önce buradaki St. Johnstone maçını ve Konya'da Galatasaray ile final maçını seyrettim. Arada birçok maçlara gelirim" şeklinde konuştu.

İskoç taraftar Türk basın mensuplarına verdiği röportajın ardından, "Es es es, ki ki ki, eski eski es" diye tezahürat yaptı.