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İŞKUR, İzmir'de ilk imzayı attı - Son Dakika

İŞKUR, İzmir'de ilk imzayı attı

22.02.2022 09:36
İŞKUR, İzmir'de ilk imzayı attı

Türkiye İş Kurumu, (İŞKUR) İzmir'de ilk 'İŞKUR Kampüste' protokolünü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) ile imzaladı.

Türkiye İş Kurumu, (İŞKUR) İzmir'de ilk 'İŞKUR Kampüste' protokolünü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) ile imzaladı. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve İŞKUR arasında yapılan protokolle, ara eleman istihdamında önemli bir adım atılmış oldu.

İş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik en önemli kurum olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) arasında Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İşbirliği (İŞKUR Kampüste) Protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle, öğrencilere CV hazırlama, mülakat-görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama eğitimleri, iş arama beceri, iş gücü piyasası eğitimleri verilecek. Ayrıca öğrenci-işveren eşleştirmeleri yapılacak. Böylece Yüksekokul öğrenci ve mezunlarının değişik sektörlerle doğrudan ve bilinçli bir etkileşimi, öğrenimleri sürerken sağlanmış olacak.

"İŞKUR öğrencilerimizin yanında olacak"

Protokol hakkında açıklamalarda bulunan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "Teorik eğitimin uygulamalarla desteklendirildiği İŞKUR Kampüste ile İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden de öğrencilerin yararlanmasına destek verilerek erken dönemde öğrencilerin iş gücü piyasasını tanıması ve niteliklerinin arttırılması da amaçlanıyor. Bununla birlikte, kariyer günü, istihdam fuarı, bahar şenlikleri, mezun dernekleri/toplulukları ve öğrenci topluluklarının çeşitli etkinlikleri vb. önemli günlerde ve öğrencilerin yoğun olduğu dönemlerde ise İŞKUR çeşitli desteklerle öğrencilerimizin yanında olacak" ifadelerini kullandı.

Protokol, İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ve İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak tarafından imzalandı. - İZMİR

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Türkiye İş Kurumu, İŞKUR, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İŞKUR, İzmir'de ilk imzayı attı - Son Dakika


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