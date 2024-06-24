İŞKUR Van İl Müdürlüğüne Selma Biçek atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İŞKUR Van İl Müdürlüğüne Selma Biçek atandı

İŞKUR Van İl Müdürlüğüne Selma Biçek atandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğüne Selma Biçek atandı. Biçek, uzun yıllardır kamu sektöründe görev yapmaktadır ve yeni görevine başlamaktan mutluluk duymaktadır.

24.06.2024 12:38  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN (İHA) – Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğüne Selma Biçek atandı.

Yaklaşık bir yıldır Ali Aslan'ın vekaleten baktığı İŞKUR İl Müdürlüğüne Selma Biçek atandı. 1988 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Van Bölge Müdürlüğünde memur olarak işe başlayan Biçek, 1993 yılında şef kadrosuna atandı. Zaman zaman bölge müdürlüğüne vekalet eden Biçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüklerinin Türkiye İş Kurumu Müdürlükleri ile birleşmesinden dolayı Van Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünde şef olarak görev yaptı. 2015 yılında Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı olarak atanan Biçek, 2020 yılından itibaren Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İŞKUR Van İl Müdürlüğünde bugün itibariyle görevine başlayan Biçek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüce Rabbimin takdiri ve bakanımızın tensip ve teveccühüyle şahsımıza tevdi edilen Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevine bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. 20 yıl boyunca hizmet verdiğim, il müdürlüğüme yönetici olmanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyim. Bu kıymetli vazifeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Başta tüm çalışma arkadaşlarım ve işgücü piyasasının tüm paydaşlarıyla hep birlikte Van'ımızın istihdam düzeyini en yüksek seviyelere çıkarmak şiarımız olacaktır. Bu önemli vazifeyi icra ederken tüm değerli dostlarımızın desteği ve heyecanı bu süreçte bizleri motive edip hedefimize ulaştıracaktır. Ben bu atanmanın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

İŞKUR, Van, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İŞKUR Van İl Müdürlüğüne Selma Biçek atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:35 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 13:02:40. #1.11#
SON DAKİKA: İŞKUR Van İl Müdürlüğüne Selma Biçek atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement