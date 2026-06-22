Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
22.06.2026 16:07  Güncelleme: 16:12
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda 3 gündür mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda 3 gündür mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde bulunan apartman sakinleri, binanın havalandırma boşluğundan uzun süredir kuş sesleri geldiğini fark etti. Havalandırma boşluğunu kontrol eden vatandaşlar, bir güvercinin mahsur kaldığını görünce durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese intikal eden itfaiye ekipleri, 3 gündür aç ve susuz şekilde mahsur kaldığı öğrenilen güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. Havalandırma boşluğuna merdiven ve özel ekipmanlarla müdahale eden ekipler, güvercine zarar vermeden mahsur kaldığı yerden çıkardı. İtfaiye erleri tarafından ilk kontrolleri yapılan, su ve yem verilen bitkin haldeki güvercin, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Apartman sakinleri, ihbardan kısa süre sonra gelerek güvercini kurtaran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika

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