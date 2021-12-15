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İslahiye'ye asfalt serim makinesi desteği - Son Dakika

İslahiye'ye asfalt serim makinesi desteği

15.12.2021 14:55
İslahiye'ye asfalt serim makinesi desteği

Şahinbey Belediyesi, daha önce taziye evi yaparak, vakumlu temizlik aracı hediye ettiği İslahiye Belediyesine şimdi ise asfalt serim makinesi hibe etti.

Şahinbey Belediyesi, daha önce taziye evi yaparak, vakumlu temizlik aracı hediye ettiği İslahiye Belediyesine şimdi ise asfalt serim makinesi hibe etti.

Vatandaşa hizmet için tüm ilçe belediyeleri ile işbirliği ve koordineli bir şekilde çalışan Şahinbey Belediyesi, desteğini de sürdürüyor. 7 İlçe belediyesine vakumlu yol süpürge aracı hediye eden Şahinbey Belediyesi, İslahiye İlçesi'nin ihtiyacı olan finişer makinesini İslahiye Belediyesine vermek için protokol imzaladı.

"Vatandaşa kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, verilen finişer makinesi ile asfalt çalışmalarının çok daha hızlı ve kaliteli olacağını belirterek, "Şahinbey Belediyemiz ile İslahiye Belediyemiz arasında işbirliğimiz devam ediyor. Daha önce İslahiye İlçemize taziye evi yapmıştık. İslahiye ilçemize ayrıca temizlik aracıda hediye etmiştik. Şimdide finişer makinesi devri yapıyoruz. Bu makine ile İslahiye ilçemize yapılan asfaltlar çok daha düzgün ve hızlı bir şekilde yapılmış olacak. Belediyelerimizle işbirliği halinde vatandaşımıza çok daha hızlı kaliteli hizmet vermenin amacı içerisindeyiz. İşbirliğinden dolayı İslahiye Belediye Başkanımız Kemal Vural'a teşekkür ediyor, İslahiye İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Asfalt çalışmalarımız daha kaliteli olacak"

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Şahinbey Belediyesinin İslahiye İlçesine her zaman destek olduğunu belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız daha önce İlçemize taziye evi yapmıştı. Hediye ettiği temizlik aracı ile de önemli bir eksiğimizi giderdi. Şimdi de finişer makinesi veriyor. Bu makine asfalt çalışmasının alt yapısında büyük kolaylık sağlarken, asfalt serimini de yapıyor. Ayrıca parke taşının alt döşemesini de bu makine ile yapabiliyoruz. Finişer makinesi ile yapılan işler daha kaliteli oluyor. Şahsım ve İlçem adına Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

İslahiye'ye asfalt serim makinesi desteği
İslahiye'ye asfalt serim makinesi desteği

Şahinbey Belediyesi, Hisarcık, Şahinbey, İslahiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İslahiye'ye asfalt serim makinesi desteği - Son Dakika


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