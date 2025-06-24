İslahiye\'ye Spor Yatırımları Müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, depremin büyük yıkıma yol açtığı İslahiye ilçesindeki spor yatırımlarını inceledi ve yeni yatırımların müjdesini verdi. İslahiye'de, esnafı, deprem konutlarını ve taziye evlerini ziyaret eden Milletvekili Bozgeyik, "Devletimiz, depremin yaralarını sarmak amacıyla tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İslahiye ilçesinde hayata geçirdiği yatırımları yerinde inceledi. Yeni hizmete açılan İslahiye Spor Salonu'nu ziyaret eden Bozgeyik, gençlerle birlikte voleybol oynayarak spora ve gençliğe verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Modern yapısıyla dikkat çeken ve çok sayıda spor branşına ev sahipliği yapan salon, uzman antrenörler eşliğinde yürütülen spor okulu faaliyetleriyle kısa sürede İslahiye gençliğinin buluşma noktası haline geldi. Bozgeyik, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaparak, bu tür yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

İslahiye stadı yenileniyor: 4 bin kişilik tribün geliyor

Milletvekili Bozgeyik'in ziyaretinde önemli bir müjde de İslahiye Futbol Sahası için geldi. Çok yakında ihale süreci başlatılacak olan modernizasyon çalışmaları kapsamında; zemini yenilenecek, yeni ışıklandırmalar yapılacak ve 4 bin kişilik tribün inşa edilecek. Yenilenen İslahiye Stadı, amatör spor kulüplerinden okullara, vatandaşlardan genç sporculara kadar geniş bir kitleye hizmet verecek.

Boğaziçi Beldesi'ne yeni spor salonu planlanıyor

Ziyaret programı kapsamında Boğaziçi beldesine de giden Milletvekili Bozgeyik, bölgedeki spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yeni bir projeyi duyurdu. Boğaziçi'ndeki tüm okulların faydalanabileceği, hem beden eğitimi derslerinde hem de ders saatleri dışında spor okulu ve kulüp faaliyetleri için kullanılabilecek bir kapalı spor salonu yapılması için keşif çalışmaları başlatıldı.

Bünyamin Bozgeyik, bu projenin kısa sürede neticelendirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ödenek talebinde bulunacaklarını, planlanan yatırımların takipçisi olacaklarını ifade etti. "Boğaziçi'ne yakışır bir spor kompleksi kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Bozgeyik, gençlerin her alanda desteklenmesinin milli bir görev olduğunu vurguladı. - GAZİANTEP