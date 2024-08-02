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İran'da uğradığı suikast sonrasında şehit edilen Filistin direnişinin sembol isimlerinden İsmail Haniye için Balıkesir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisinde İran'da uğradığı suikast sonrası şehit olan Filistin direnişinin sembol isimlerinden İsmail Haniye için Balıkesir'de Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, STK Temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Gıyabi cenaze namazını Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. - BALIKESİR