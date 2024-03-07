İspanya, UNRWA'ya 20 milyon euro maddi destek sağlayacak - Son Dakika
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İspanya, UNRWA'ya 20 milyon euro maddi destek sağlayacak

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 20 milyon euro maddi destek sağlayacaklarını duyurdu. Albares, yeni yardımın Gazze'deki insani yardım çalışmalarını desteklemeyi ve bölgedeki altı milyon Filistinli mültecinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını belirtti.

07.03.2024 21:10
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 20 milyon euro maddi destek sağlayacağını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Albares, ülkesinin UNRWA 20 milyon euro maddi destek sağlayacağını duyurarak, yeni yardım ile Gazze'deki insani yardım çalışmalarında UNRWA'nın desteklenmesini ve bölgedeki yaklaşık altı milyon Filistinli mültecinin gıda, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılanmasının amaçlandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin bağışlarıyla finanse edilen UNRWA, 1960 yılından bu yana Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Filistinli mültecilere insani yardım desteği de sağlayan UNRWA, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatan İsrail'in hedefi haline geldi. UNRWA tesislerini hedef alan İsrail, UNRWA personelini Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına katılmakla suçlamıştı. İsrail'in bu suçlamalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres soruşturma başlatılmasını istemiş, aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke UNRWA'ya maddi desteğini durdurma kararı almıştı. Norveç, İspanya ve İrlanda UNRWA'ya desteğin sürmesi gerektiğini vurgulamıştı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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