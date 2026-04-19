Buca'nın İspanyol Sakini Cumhuriyet Kütüphanesi'nin Müdavimi Oldu

(İZMİR) - Buca'ya yerleşen İspanyol Luisa Carneiro Garcia, tesadüfen kapısından içeri girdiği Buca Belediyesi Cumhuriyet Kütüphanesi'nin müdavimi haline geldi. Garcia, kendisini en çok etkileyenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk için ayrılan özel köşe olduğunu ifade etti ve "Benim için Atatürk özel bir yere sahip" dedi.

Oğlunun eğitimi için Türkiye'ye gelen ve Buca'da yaşamaya başlayan İspanyol Luisa Carneiro Garcia, ilçeyi tanımaya çalışırken yolunun düştüğü kütüphanede bambaşka bir atmosferle karşılaştı. Tarihi yapının büyüleyici dokusu ve içerideki kültürel zenginlikten etkilenen Garcia, deneyimini "İnsan sadece bedenini değil, ruhunu da beslemeli. Burası çok özel bir ortam" sözleriyle anlattı.

"O köşede oturmak, kitaplara dokunmak inanılmaz bir his"

Kütüphanenin huzurlu yapısından ve tarihi ruhundan etkilendiğini belirten Garcia, bu atmosferin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Kütüphanede en çok vakit geçirdiği yerin Atatürk için ayrılan özel bölüm olduğunu belirten Garcia, şunları söyledi:

"Böyle tarihi bir yapıda, böyle nitelikli bir kütüphane görmek benim için büyük bir sürpriz oldu. Benim için Atatürk özel bir yere sahip. Onunla ilgili bir bölüm olduğunu duyduğum anda çok heyecanlandım. O köşede oturmak, kitaplara dokunmak inanılmaz bir his. Buca'da çok özel bir doku var. Sosyal faaliyetlerimizi yapabileceğimiz yerlere çok ihtiyacımız var. Sadece vücudu değil, ruhu da beslemek gerekiyor. Bu çok özel bir iş. Burada personel de çok yardımcı oluyor. Herkese tavsiye ederim, mutlaka gelinmeli. Çok teşekkür ediyorum."