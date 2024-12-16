Isparta Belediye Başkanı'ndan Melikgazi'ye Ziyaret - Son Dakika
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Isparta Belediye Başkanı'ndan Melikgazi'ye Ziyaret

Isparta Belediye Başkanı\'ndan Melikgazi\'ye Ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Melikgazi’deki projeleri inceledi. Başkanlar, karşılıklı işbirliği ve yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

16.12.2024 12:04  Güncelleme: 12:07
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i Melikgazi'de ağırlayarak ilçede hayata geçirdiği ve yapımı devam eden projeleri inceledi.

Melikgazi'nin Türkiye'ye örnek olan birçok projesini yerinde gezerek inceleyen Başkan Şükrü Başdeğirmen Melikgazi'nin birbirinden değerli projelerini çok beğendi. Çarşı Melikgazi, Gön Han Restorasyonu, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi, Akıl Küpü ve Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm projelerini Başkan Başdeğirmen'e gezdirerek projeler hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e Melikgazi'mize yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ederim. İnşallah birçok ortak projeyi Şükrü Başkanımızla birlikte yürütmek nasip olur. Kendisine Melikgazi'mizde hayata geçirdiğimiz örnek projelerimiz arasında yer alan birçok projemizi gezdirdik ve projeler hakkında kendisine bilgi verdik. İlişkilerimizin her alanda daha da artması için kurumlar arası karşılıklı diyaloğa önem veriyoruz. Karşılıklı fikir alışverişlerimiz ve ziyaretler ile Isparta Belediyemiz ile aramızdaki kardeşlik ilişkisi inşallah daha da artacak. Gelecek her türlü işbirliğine ve projeye açığız. Melikgazi'miz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Güller ve göller diyarı güzel Isparta'dan Kayseri'ye selam getirdiklerini söyleyen ve Melikgazi'nin gez gez bitmeyen projelerini çok beğendiğini vurgulayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise; "Melikgazi'de yapmış olduğunuz çalışmaları gördükçe imrendim. Güzel hizmetler yapıyorsunuz. Melikgazi'de yaşayan insanların yaşam standartlarını yükselten, rahat yaşam alanı ve güzel hayat sürdürebilmeleri için gerekli tüm çalışmaları yapmışsınız. Özellikle Çarşı Melikgazi benim de örnek almam gereken, 'Isparta'mızda neden böyle bir şey yapamıyoruz?' dediğim bir proje. Sizleri tebrik ediyorum. Diğer projelerinizi de gezdim, gördüm. Gez gez bitmiyor. Takdir ettim. Rabbim sizin gibi Belediye Başkanlarını daim etsin ve sayısını daha da çoğaltsın. Emekleriniz için teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Belediye Başkanı'ndan Melikgazi'ye Ziyaret - Son Dakika

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