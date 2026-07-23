Isparta Belediyesi'nin araç filosuna 6 yeni araç ve iş makinesi kazandırıldı - Son Dakika
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Isparta Belediyesi'nin araç filosuna 6 yeni araç ve iş makinesi kazandırıldı

Isparta Belediyesi\'nin araç filosuna 6 yeni araç ve iş makinesi kazandırıldı
23.07.2026 10:13  Güncelleme: 10:20
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öz sermaye ve hibe yoluyla 1'i ekskavatör olmak üzere toplam 6 araç ve iş makinesini belediye filosuna kazandırdı. Araçlar hasta nakil, fen işleri ve akaryakıt sevkiyatı gibi hizmetlerde kullanılacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini daha da artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Başdeğirmen, 1'i hibe olmak üzere toplam 6 araç ve iş makinesini daha Isparta Belediyesi'nin araç filosuna kazandırdı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin öz sermayesiyle satın alınan araçların yanı sıra Başkan Başdeğirmen'in girişimleri sonucunda bakanlıklardan hibe olarak temin edilen iş makinesi ve hizmet araçlarıyla şehrin hizmet altyapısı daha da güçlendiriliyor.

Bu kapsamda belediyenin öz sermayesiyle Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 2 hasta nakil aracı, Fen İşleri Müdürlüğü'ne 2 kamyon ile belediye bünyesinde faaliyet gösteren Isparta Belediyesi Bims Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut akaryakıt istasyonu ve hizmete açılacak yeni akaryakıt istasyonuna yakıt sevkiyatında kullanılmak üzere bir adet yakıt tankeri araç filosuna kazandırıldı.

Öte yandan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Isparta Belediyesi'ne 1 ekskavatör iş makinesi hibe edildi. Başkan Başdeğirmen, belediyeye kazandırılan hibe iş makinesi dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Başkan Başdeğirmen, "Yeni hizmet araçlarımız ve iş makinelerimiz Isparta'mıza hayırlı olsun" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Belediyesi'nin araç filosuna 6 yeni araç ve iş makinesi kazandırıldı - Son Dakika

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