Isparta\'da Aile İçin Farkındalık Yürüyüşü

Isparta'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, ailenin toplumdaki önemi vurgulandı. Etkinliğe kamu kurumları, STK'lar ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca taşınan dövizlerde "Güçlü Aile, Güçlü Toplum", "Sevgi ve Saygı ile Büyüyen Aileler", "Ailemiz Geleceğimizdir" şeklinde mesajlar yer aldı. Katılımcılar attıkları sloganlarla ailenin sevgi, saygı ve dayanışma temelli bir yapı olduğu mesajını verdi. Etkinlik sonunda yapılan açıklamada, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmalarının yıl boyunca süreceği vurgulanarak, organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi.

Aile kurumunun toplumdaki temel rolüne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA