Isparta\'da Engelli Vatandaşa Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı

Isparta'da Akkent Mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli vatandaş, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den akülü tekerlekli sandalye talep etmişti. Isparta Belediyesi tarafından engelli vatandaşın talebi anında yerine getirildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Akkent Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşmuştu. Bu buluşmaya katılan 61 yaşındaki yürüme engelli Ayten Şen, 3 yıldır felçli olduğunu belirterek, Başkan Başdeğirmen'den akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunmuştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen'in Ayten Şen'in talebiyle yakından ilgileneceğini söylemişti. Şadiye Başdeğirmen'in bizzat ilgilendiği Ayten Şen'e akülü tekerlekli sandalyesi programın hemen ardından teslim edildi. Şen, akülü tekerlekli sandalye sayesinde artık sokağa daha rahat çıkarak, istediği yere gidebiliyor.

Isparta Belediyesi Engelli Birim Koordinasyon Birimi ekipleri, akülü tekerlekli sandalyesi teslim edilen engelli Ayten Şen'i ziyaret ederek, aracı nasıl kullanması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

3 yıldır yürüme engelli olduğunu belirten Ayten Şen, "3 yıl önce omurilikten tümör alındı. 2 kez ameliyat oldum. 3 yıldır felçliyim. Belimden de ameliyatlar oldum. Mahalle toplantımıza belediye başkanımız gelmişti. Başkanımızdan engelli akülü tekerlekli sandalye rica ettim. Hemen eşi Şadiye Hanımefendi'yi yanıma gönderdi. Allah bin kere razı olsun. Ertesi gün hemen aracım geldi. 3-4 kez dışarı çıktım. Başkanımız ve eşi Şadiye Hanım'dan Allah razı olsun. Başkanımızın her hizmetinden çok memnunuz" dedi.

Akkent Mahallesi Muhtarı Murat Adnan Ünal da Ayten Şen'in 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programında Başdeğirmen'den akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunduğunu, bu talebin anında yerine getirildiğini söyledi. Muhtar Ünal, "Hizmetlerinden dolayı mahallem ve şahsım adına Belediye Başkanımız ve eşi Şadiye Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ISPARTA