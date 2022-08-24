Evlerinin mutfağında ürettikleri sabunlarla eğitimlerini sürdürüyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Evlerinin mutfağında ürettikleri sabunlarla eğitimlerini sürdürüyorlar

24.08.2022 11:45
Evlerinin mutfağında ürettikleri sabunlarla eğitimlerini sürdürüyorlar

Isparta'da evlerinin mutfağında elde ürettikleri sabunları Türkiye'nin birçok iline göndererek gelir elde eden iki üniversite öğrencisi, hem eğitimlerine hem de ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor.

Isparta'da evlerinin mutfağında elde ürettikleri sabunları Türkiye'nin birçok iline göndererek gelir elde eden iki üniversite öğrencisi, hem eğitimlerine hem de ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Vatan Mahallesi'nde oturan üniversite öğrencileri Zehra Gürlek (21) ve İrem Keskinoğlu (20), ürettikleri kimyasal içermeyen ve süs olarak kullanılan sabunları Türkiye'nin birçok iline göndererek aile bütçelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlıyorlar.

"Her şey Isparta çarşısını gezmekle başladı"

Isparta'da yaşayan veterinerlik ikinci sınıf öğrencisi İrem Keskinoğlu, elinde okuduğu okul dışında başka bir mesleğin olmasını istediğini belirterek, "Zehra'yla bir buçuk yıldır arkadaşız, onun da benimle aynı fikirde olduğunu görünce sabun işine girdik. Her şey basit bir şekilde, Isparta çarşısını gezmekle başladı. Ailem ve çevremdeki insanlar yaptığımız sabunları görünce çok beğenip bu konuda bizi desteklediler. Sabunlarda başlangıçtan paketlemeye kadar emeğimiz var" diye konuştu.

Eğitim hayatlarına katkı sağlıyorlar

Ürettikleri sabunları satarak aile bütçelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağladığını dile getiren matematik bölümü öğrencisi Zehra Gürlek, "1 yıldır değişik fikirlerle bir iş yapmak istiyorduk. Üniversite harçlıklarımızı çıkarmak istedik. Arkadaş ve akrabalarımızdan sipariş almak çok güzel, bu işin üzerinde çok fazla düşündük. 2 aydır bu işi yapıyoruz. Ailem kendi ayaklarımın üstünde durduğumu görünce çok gururlandı" dedi.

Ev ortamında; kimyasal içermeyen, A, C ve D vitaminlerini kullanarak süs ve kullanım amaçlı 10 çeşit sabun üreten Zehra ve İrem, internet ortamından satış yaptıklarını belirtti. Başlangıçtan paketleme kısmına kadar kendi emekleri olduğunu dile getiren iki arkadaş, 15 ile 50 TL arasında değişen sabunlarını Türkiye'nin birçok iline göndererek üniversite harçlıklarını çıkardıklarını ifade etti. - ISPARTA

YORUMLAR
500
'Demir Adam' standart mesafede Türkiye Şampiyonu oldu 'Demir Adam' standart mesafede Türkiye Şampiyonu oldu EĞİRDİR TRİATLONU'NUN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU EĞİRDİR TRİATLONU'NUN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU
Kaynak: İHA

Türkiye, Isparta, Gürlek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evlerinin mutfağında ürettikleri sabunlarla eğitimlerini sürdürüyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
10:34 KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Mehmet Kasapoğlu, yurt başvuru tarihlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 11:45:46. #1.11#
SON DAKİKA: Evlerinin mutfağında ürettikleri sabunlarla eğitimlerini sürdürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement