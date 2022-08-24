Evlerinin mutfağında ürettikleri sabunlarla eğitimlerini sürdürüyorlar

Isparta'da evlerinin mutfağında elde ürettikleri sabunları Türkiye'nin birçok iline göndererek gelir elde eden iki üniversite öğrencisi, hem eğitimlerine hem de ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Vatan Mahallesi'nde oturan üniversite öğrencileri Zehra Gürlek (21) ve İrem Keskinoğlu (20), ürettikleri kimyasal içermeyen ve süs olarak kullanılan sabunları Türkiye'nin birçok iline göndererek aile bütçelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlıyorlar.

"Her şey Isparta çarşısını gezmekle başladı"

Isparta'da yaşayan veterinerlik ikinci sınıf öğrencisi İrem Keskinoğlu, elinde okuduğu okul dışında başka bir mesleğin olmasını istediğini belirterek, "Zehra'yla bir buçuk yıldır arkadaşız, onun da benimle aynı fikirde olduğunu görünce sabun işine girdik. Her şey basit bir şekilde, Isparta çarşısını gezmekle başladı. Ailem ve çevremdeki insanlar yaptığımız sabunları görünce çok beğenip bu konuda bizi desteklediler. Sabunlarda başlangıçtan paketlemeye kadar emeğimiz var" diye konuştu.

Eğitim hayatlarına katkı sağlıyorlar

Ürettikleri sabunları satarak aile bütçelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağladığını dile getiren matematik bölümü öğrencisi Zehra Gürlek, "1 yıldır değişik fikirlerle bir iş yapmak istiyorduk. Üniversite harçlıklarımızı çıkarmak istedik. Arkadaş ve akrabalarımızdan sipariş almak çok güzel, bu işin üzerinde çok fazla düşündük. 2 aydır bu işi yapıyoruz. Ailem kendi ayaklarımın üstünde durduğumu görünce çok gururlandı" dedi.

Ev ortamında; kimyasal içermeyen, A, C ve D vitaminlerini kullanarak süs ve kullanım amaçlı 10 çeşit sabun üreten Zehra ve İrem, internet ortamından satış yaptıklarını belirtti. Başlangıçtan paketleme kısmına kadar kendi emekleri olduğunu dile getiren iki arkadaş, 15 ile 50 TL arasında değişen sabunlarını Türkiye'nin birçok iline göndererek üniversite harçlıklarını çıkardıklarını ifade etti. - ISPARTA